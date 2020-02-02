Собаку, яку народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати, щоб заплатити за газ, знайшли під Кропивницьким.

Про це повідомляє бюро новин CBN.

Пес живе в Аджамці, його звуть Шарик.

У статті наголошується, що господиня собаки Любов Павлівна навряд чи захоче його продавати.

Повідомляється, що 2 лютого місцеві жителі зібралися в центрі села і вимагали вибачень від нардепа.

Фото: CBN

Нагадаємо, Євген Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Пізніше ця пенсіонерка заявила про своє розчарування політикою чинної влади.