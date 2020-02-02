Про це повідомляє бюро новин CBN.
Пес живе в Аджамці, його звуть Шарик.
У статті наголошується, що господиня собаки Любов Павлівна навряд чи захоче його продавати.
Повідомляється, що 2 лютого місцеві жителі зібралися в центрі села і вимагали вибачень від нардепа.
Фото: CBN
Нагадаємо, Євген Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.
“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.
Пізніше ця пенсіонерка заявила про своє розчарування політикою чинної влади.
- Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
- У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
- Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.