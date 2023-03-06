18-та окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського дозволила журналістам The New York Times відвідати бойову частину на два дні. Офіцери та пілоти розповіли, як українські військові на початку війни переміщали свою авіацію, щоб ухилятися від російських ударів, і як адаптували свою тактику для боротьби з набагато потужнішим і краще оснащеним супротивником.

Про це повідомило NYT.

За словами 38-річного Олексія, полковника, заступника командира бригади, вони летять туди, куди не варто, бо головним завданням є знищити противника вогнем. Українські військові літають на застарілих гелікоптерах російського виробництва — в основному Мі-8 і Мі-24. Обидва ударні вертольоти розроблені у Радянському Союзі в 1960-х і 1970-х роках.

“У нас немає далекобійної високоточної зброї”, — зазначив Олексій, який має 8 років бойового досвіду, п’ять з яких провів у миротворчих місіях в Африці. “У сучасному бою будь-який літальний апарат — вертоліт, літак — слід розглядати як носій високоточної зброї”.

Він з військовими розуміють, що можуть витіснити російських військових з України за допомогою розумнішої зброї. Для цього Україна повинна відійти від російських гелікоптерів. Хоча ворог використовує подібні машини, але він має велику перевагу в кількості вертольотів і боєприпасів.

“Більшість їх зброї теж радянських часів”, — сказав Олексій. “Але не можна недооцінювати той факт, що в них багато цього радянського металу”.

34-річний Роман, один із найдосвідченіших пілотів 16-ї бригади, відряджений до 18-ї, між бойовими вильотами сказав, що українців менше, тому треба розумно підходити до виконання завдання.

“Ми робимо все можливе”, — сказав він.

Це призвело до перенавчання, постійного пристосування до умов, а також певної сміливості в їхніх діях. Вертольоти доводиться тримати в широкому, засніженому степу східної України, використовуючи тимчасові аеродроми, часто переміщаючись для безпеки.

В Україні льотчики розробили метод атаки, коли пролітають нижче лінії дерев зі швидкістю до 240 км/год. За допомоги низької висоти дозволено уникнути виявлення радарів, але вона є підступною. Вони підіймаються вгору прямо на лінії фронту, аби випустити 30-40 ракет, перш ніж повернути назад, тим шляхом, яким прилетіли.

Атаки відбуваються по двоє або іноді по чотири. Військові можуть вести вогонь по російських позиціях, не підлітаючи надто близько до них, але це випробовує пілотів і техніку на межі можливостей і на небезпечні секунди під час підйому наражає їх на дію російських систем ППО. Українські літаки та гелікоптери наближаючись до лінії противника завдають ударів різними способами.

“Кожна операція, кожен виліт – це героїчний політ”, – сказав Олексій. “Багато військових інших країн не стали б здійснювати ці польоти”.

31-річний пілот 18-ї бригади Іван потрапив під удар російської ППО саме тоді, коли в червні минулого року випустив ракети. Він згадував як все почорніло, але гелікоптер він встиг розвернути.

“Ви у свідомості, але ви нічого не відчуваєте і нічого не бачите”, — сказав він. “Ви розумієте, що щось відбувається. Я зрозумів, що, швидше за все, мене вдарили”.

Пілот розбився в лісі, а другий пілот загинув. Івана разом з інженером викинуло через передню частину кабіни, коли вертоліт спалахнув. Він отримав струс мозку, зламаний хребет і ногу, розсічену голову, але з цими пораненнями доповз, щоб перевірити свого інженера, який скаржився на зламані ключиці. Надалі Іван відправив їх координати своїй бригаді. Вони лежали нерухомо під обстрілом всього в декількох метрах від російських позицій, поки медики не врятували їх.

Українські вертолітні бригади втрачали людей і техніку, але скільки – військова таємниця. Військові аналітики кажуть, що їх виживання та продовження операцій через рік повномасштабної війни є великим успіхом.

За словами заступника командувача Олексія, авіаційні бригади були підготовлені на початку повномасштабного вторгення, але вони прислухалися до попереджень Заходу щодо очікуваного російського вторгнення. Вони були готові евакуювати свої основні бази та розосередити гелікоптери та інженерні бригади.

“У нас був визначений план дій на випадок ракетного удару, наземного наступу, куди йти, які об’єкти, де нас зустрінуть наші підрозділи матеріально-технічного забезпечення”, – сказав він. “Паніки не було. Все було відрепетировано”.

Льотчики згадували перші дні війни як хаотичні та небезпечні, з випадками дружнього вогню. Одна з найбільших битв була за аеропорт Гостомель, де українські сили за допомогою ударних гелікоптерів відбили спробу Росії захопити аеродром. Також іншим яскравим випадком стала серія сміливих польотів українських гелікоптерів на “Азовсталь”.

“Це неможливо”, — сказав Олексій, згадуючи свою першу реакцію на план “Азовсталі”.

Проте пілоти зголосилися, і їм вдалося непоміченими пролетіти через приблизно 100 км контрольованої Росією території до заводу. Військові переправляли боєприпаси та евакуювали поранених.

На сьогодні 18-та бригада Сікорського увійшла у звичний режим. Пілоти встають до світанку, хоча деякі пізніше, пожартував один з них. Якщо погода дозволяє, вони можуть здійснювати до 10 польотів на день, повертаючись для дозаправки, переозброєння та очікування наступного завдання.

“Ми завжди поруч із нашими “залізними конями”, — сказав пілот Іван.

Пілоти залишаються впевненими у своїх силах, але чітко усвідомлюють свої обмеження. Один пілот сказав, що хотів би запитати пілотів НАТО, чи вони доводили свої гелікоптери до таких ризиків.

Українські пілоти прагнуть західної техніки.