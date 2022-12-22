ЗМІ виявило десятки російських військових, котрі причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема "псковських десантників".

Про це повідомило The New York Times.

Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи та інтерв’ю. Ще вони продивилися тисячі годин відео, як у березні російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували в Росію.

За даними NYT, вони виявили, що більшість доказів свідчать про звірства російських десантників 234-го полку. Окупанти намагалися приховати символіку на військовій техніці, але її залишили у Бучі разом з документацією та особистими записами росіян.

На одному з паперів вказано номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Крім цього, росіяни залишили нарукавні знаки полку.

Росіяни використовували деякі телефони жертв для особистих дзвінків майже одразу після вбивства. Це стосується ґаджетів вбитих на вулиці Яблунській. Журналістам вдалося викрити дані 22 окупантів із 234-го десантно-штурмового полку.

На вулиці Яблунській журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян. Видання також опублікувало мапу виявлених тіл.

У NYT наголосили, що не можуть бути впевненими стосовно інформації про вбитих. Натомість стосовно перебування 234-го полку в Україні свідчать й інші дані.

Командир полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових перед вторгненням до України. Пізніше схожого на Городілова командира бачили у Бучі з двома охоронцями. Він ходив вулицями міста біля тіл цивільних українців.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами “Мужності”. Тоді вже світ дізнався про “різанину у Бучі”.