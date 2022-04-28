Про це йдеться у матеріалі “Схем” (Радіо Свобода).
Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії “Єдина Росія”. Дата створення “маніфесту” – 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах РФ.
Документ під назвою “Манифест Южнорусского народного Собора” починається з пояснень, що держава Україна після повалення “законно обраного президента” у 2014 році “втратила легітимність в межах УССР”.
Головною метою “Южной Руси” автори називають “досягнення та захист миру”, “повне викорінення нацизму та бандерівщини”. І анонсують проведення “всенародного референдуму”.
Водночас у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується “утворити” “Южную Русь”.
Метадані документу під назвою “Манифест Южнорусского народного Собора” допомогли встановити ймовірного автора – це Романов Роман Миколайович – та дату його створення – 16 квітня.
Через метадані документу можна також встановити, до якої організації належить комп’ютер, на якому його було створено. Це – “ВПП «Единая Россия”.
Зв’язатись з автором “маніфесту” Романом Романовим та заступником голови Федеральних зібрань Росії Андрієм Турчаком журналістам поки не вдалось. Бізнесмен Костянтин Малофєєв, почувши запитання про “маніфест Южной Русі” зазначив, що з журналістами не спілкується та поклав слухавку.
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- 27 квітня в окупованому Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.