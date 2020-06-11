Ролик опублікувало місцеве видання “Суспільне Чернігів”.
У середу, 10 червня, відправився з робочим візитом до Чернігівської області, де мав намір перевірити реалізацію програми “Велике будівництво”, роботу вишів та медиків. Під час поїздки Главу держави, за інформацією ЗМІ, супроводжував довгий кортеж з понад 10 автомобілів.
На відео, знятому біля чернігівського аеродрому “Півці”, потрапили 13 автомобілів з кортежу Президента. Також разом з ними рухався 1 автомобіль поліції.
Нагадаємо, в серпні минулого року користувачів соцмереж обурив великий кортеж Президента Володимира Зеленського і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На опублікованому відео можна побачити повністю перекритий один напрямок дороги по вул. Олени Теліги в Києві, за яким їде велика кількість спецавтомобілів поліції та Управління держохорони. Одні користувачі нарахували 23 автомобілі, а хтось і 26 авто.
Пізніше Зеленський заявив, що “кортежу не буде”, а також нагадав, що обіцяв не перекривати дороги.
- 14 липня минулого року два автомобіля Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу Президента врізалися в автобуси, які перевозили дітей в оздоровчий табір. Автомобіля самого Глави держави серед учасників ДТП не було.
- Водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулися адміністративними протоколами.