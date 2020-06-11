Представники ЗМІ зняли на відео довгий кортеж Президента України Володимира Зеленського, який супроводжував його під час поїздки в Чернігівську область.

Ролик опублікувало місцеве видання “Суспільне Чернігів”.

У середу, 10 червня, відправився з робочим візитом до Чернігівської області, де мав намір перевірити реалізацію програми “Велике будівництво”, роботу вишів та медиків. Під час поїздки Главу держави, за інформацією ЗМІ, супроводжував довгий кортеж з понад 10 автомобілів.

На відео, знятому біля чернігівського аеродрому “Півці”, потрапили 13 автомобілів з кортежу Президента. Також разом з ними рухався 1 автомобіль поліції.