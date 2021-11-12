Управління державної охорони підтвердило, що поліціянти приходили до львівських журналістів під час візиту першої леді Олени Зеленської.

Про це #Буквам повідомили у пресслужбі відомства.

Сьогодні у Львові відбувався регіональний форум “Реформа системи шкільного харчування” за участі Олени Зеленської, про що повідомлялося на порталі Президента України.

Львівський журналіст Василь Терещук сповістив на своїй сторінці Facebook, що до його редакції сьогодні приходили поліціянти та просили “не виглядати з вікон”.

“Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не виглядали у вікна, бо приїхала пані Зеленська. У зв’язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження”, – написав Терещук.

Головний редактор львівського видання “Ратуша” Микола Савельєв також розповів, що поліція була всюди.

“В коридорах – поліція, у дворику – поліція, на дворі – поліція. Хтось не закрив вікно на горищі – а до Львова має приїхати ПЕРША ЛЕДІ! Бояться, що хтось з цього вікна стрільне в неї”, – написав він.

Речник Управління державної охорони Віталій Пономаренко підтвердив інформацію, що львівські поліціянти приходили до журналістів. Але також наголосив, що тривали “профілактичні заходи”.

Також в УДО спростували інформацію журналістів щодо заборони “виглядати у вікна” та додали, що поліціянтів, можливо, “не так зрозуміли”.

“Проводилися звичайні профілактичні заходи щодо охоронюваної особи з боку поліції. Вони робили це з метою виявлення потенційних злочинців чи ще якихось небезпечних явищ. Якихось посилених заходів та снайперів не було, адже таке можливо лише під час великих заходів за участі перших осіб держави. Погроз з боку поліціянтів не було. Можливо, журналісти щось не так зрозуміли. Може вирішили таким чином “хайпанути”, – повідомили у пресслужбі УДО.

На уточнювальне запитання щодо причин проведення таких заходів поліціянтами, а не представникам управління, в УДО зазначили, що здійснюють це виключно в Києві. В решті регіонів такі профілактичні заходи проводять поліціянти.

У пресслужбі поліції Львівської області також підтвердили, що проводили “профілактичні заходи” під час візиту Олени Зеленської.