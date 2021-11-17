Музикант Мерілін Менсон (справжнє ім'я Браян Ворнер) облаштував у власному помешканні кімнату для покарання жінок, де утримував деяких з них годинами без води та їжі. Раніше його неодноразово звинувачували в сексуальному, психологічному насильстві та торгівлі людьми.

Про це йдеться в розслідуванні видання Rolling Stone.

Дев’ять місяців журналісти спілкувалися зі щонайменше 55 джерелами, які знали музиканта чи працювали з ним, щоб підготувати текст, який має назву “Мерілін Менсон: монстр, що ховається на виду”.

Мерілін Менсон, чиє справжнє ім’я Браян Ворнер, облаштував у своєму помешканні кімнату для покарання жінок. Він назвав її “Кімната для поганих дівчат” і використовував для психологічного катування. Менсон заганяв туди своїх подруг за найдрібніші провини, годинами залишав їх без води та їжі. Решта квартири співака була прикрашена кров’ю, свастиками та вирізаними фотографіями з порножурналів.

“Навіть коли я кричала, мене ніхто не чув. Спочатку ти противишся, а він отримує задоволення від спротиву. Я зрозуміла, що це даремно, тому що так я давала йому те, чого він хотів. Я просто намагалася думати про щось інше”, – розповіла Ешлі Смітлайн.

Смітлайн переконує, що музикант не тільки закривав її в кімнаті, але й душив, кусав, вирізав ініціали “ММ” на її стегні та декілька разів зґвалтував. Жінка подала на нього в суд за сексуальне насильство та незаконне ув’язнення. Ці звинувачення музикант раніше називав брехнею і відкидав, як і десятки інших.

Протягом минулого року більше десятка жінок звинуватили Ворнера в психологічному або сексуальному насильстві, а деякі з них подали позови до суду

Наприклад, актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила музиканта, свого екскоханого Меріліна Менсона в тому, що він знущався з неї протягом багатьох років. Акторка Есме Б’янко, найбільш відома за роллю в серіалі “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях. Подала до суду на співака й колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс.

Інша жінка, Джейн Доу, стверджувала, що перебувала в романтичних стосунках з рок-музикантом у 2011 році й неодноразово піддавалася насильству з його боку. У позові також стверджується, що Мерілін жорстоко принижував жінку і погрожував вбивством. Однак Верховний суд Лос-Анджелеса відхилив позов про сексуальне насильство щодо музиканта.

У 2018 році актриса Шарлін Йі звинуватила співака у насильстві серією твітів, які пізніше було видалено. У вересні 2020 року колишній помічник співака Ден Клірі написав у Twitter, що був свідком жорстокого поводження співака з жінками.

Знайомі Ворнера підтвердили журналістам, що той часто жартує на тему зґвалтування. Автори також згадали висловлювання артиста зі сцени у 2009 році. Тоді Менсон сказав:

“Коли ти смієшся після того, як тра***ш її, це не зґвалтування”.

Автори публікації стерджують, що агресивна поведінка щодо жінок була властива Менсону з дитинства: наприклад, він міг напасти на матір за те, що та “завжди заходить невчасно”. Про такі випадки музикант й сам писав у мемуарах, а журналістам це підтвердив чоловік на ім’я Тім Вон, який стверджує, що дружив з майбутньою зіркою на початку 90-х. Він бачив, як Менсон гнався за матір’ю по коридору з підставкою для мікрофона.

Крім цього, артист пригадує в мемуарах, що на початку кар’єри виводив на сцену оголену жінку Ненсі на повідку, і жартома обіцяв зґвалтувати її групою на стоянці та “розчавити автомобілем”.

Також є інформація, що музикант нібито фільмував те, що робив з жінками, та показував ролики іншим людям.

Наразі Мерілін Менсон не коментував розслідування, однак раніше він заперечував усі подібні звинувачення.

“Моя творчість і особисте життя давно викликають неоднозначну реакцію, проте нещодавні твердження про мене стали моторошним спотворенням реальності. Я завжди вступав в інтимні стосунки виключно з обопільної згоди. Правда в тому, що хтось – неважливо, як і для чого, – вирішив зараз спотворити минуле”, – писав він на своїй сторінці в Instagram на початку року.