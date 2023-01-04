Українські журналісти-розслідувачі встановили чотирьох військових РФ, відповідальниз за запуск іранських дронів Shahed по території України.

Про це мовиться у спільному розслідуванні “Слідства.Інфо” та “Наші гроші.Львів“.

Згідно з результатами розслідування, під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed.

Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.

Вдалось ідентифікувати чотирьох російських офіцерів, що безпосередньо відповідальні за запуск іранських Shahed по території Україні.

Це військовослужбовцями 294-го центру з Коломни:

Сєргєй Созінов;

Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);

Глєб Півкін;

Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

На початку осені 2022 року військові РФ пройшли навчання в Ірані. Водночас час “навчань” збігся із датою постачання Росії першої партії іранських БПЛА.

Так зване навчання проводилися під приводом Армійських ігор, що організовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів – “Соколиная охота”.

27 серпня в Ірані завершилися змагання, а вже через два тижні РФ вперше атакувала територію України іранськими Shahed.

Зауважимо, на сьогодні Російська Федерація використала близько 660 дронів для атак по Україні, проте за контрактом їх передбачено 1 750, відтак зараз Росія очікує ще однієї партії дронів.

У перші дні Нового року – 1 та 2 січня – війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом протягом двох днів було випущено 84 БПЛА “Shahed-131/136” і всі вони були знищені силами ППО.