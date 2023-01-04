Про це мовиться у спільному розслідуванні “Слідства.Інфо” та “Наші гроші.Львів“.
Згідно з результатами розслідування, під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed.
Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.
Вдалось ідентифікувати чотирьох російських офіцерів, що безпосередньо відповідальні за запуск іранських Shahed по території Україні.
Це військовослужбовцями 294-го центру з Коломни:
- Сєргєй Созінов;
- Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);
- Глєб Півкін;
- Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).
На початку осені 2022 року військові РФ пройшли навчання в Ірані. Водночас час “навчань” збігся із датою постачання Росії першої партії іранських БПЛА.
Так зване навчання проводилися під приводом Армійських ігор, що організовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів – “Соколиная охота”.
27 серпня в Ірані завершилися змагання, а вже через два тижні РФ вперше атакувала територію України іранськими Shahed.
Зауважимо, на сьогодні Російська Федерація використала близько 660 дронів для атак по Україні, проте за контрактом їх передбачено 1 750, відтак зараз Росія очікує ще однієї партії дронів.
У перші дні Нового року – 1 та 2 січня – війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом протягом двох днів було випущено 84 БПЛА “Shahed-131/136” і всі вони були знищені силами ППО.
- За перші дні Нового року Україна збила понад 80 іранських дронів-камікадзе, якими атакувала Росія. Однак, зазначають у ЗМІ, такий результат викликає питання – як довго Україна зможе підтримувати такі зусилля, адже оборонні заходи коштують у рази дорожче, аніж безпілотник.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що лише за два дні над територією України збили понад вісімдесят іранських дронів. Він попередив, що найближчим часом їх кількість може зрости.
- Протягом ночі з 31 грудня на 1 січня Росія активно атакувала мирні українські міста з неба.
- Протягом останніх днів російські армійці почали активніше застосовувати іранські БПЛА для атак на Україну. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що однією з причин збільшення атак БПЛА може бути зменшення запасів високоточних ракет у РФ.