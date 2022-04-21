Про це повідомили у матеріалі “Слідства.Інфо” — “Крадій дитячих телефонів”.

Смартфон знайшли у полоненого російського солдата та повернули його дівчинці. Крадіжка сталася у березні, коли вона разом з родиною виїжджала з тимчасово окупованого міста Тростянець у Сумській області. Росіяни на блокпосту забрали в неї телефон, через що дівчина була дуже засмучена.

Воїни 93 бригади “Холодний Яр” взяли механіка-водія у полон під час операції поблизу Тростянця. Окупант стверджував, що смартфон та павербанк зі стразами належать йому. Проте у контактах залишилися номери батьків 10-річної дівчинки. “Холодноярівці” зв’язалися з ними та повернули, хоча ті запропонували залишити ґаджет військовим.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Журналісти знайшли відео допиту, яке опублікували в мережі кілька тижнів тому. Даніл Агафонов родом з села у Смоленській області на заході Росії. Розпочав службу у Кантемирівській дивізії менше ніж рік тому. Його “елітну” дивізію вибили воїни ЗСУ наприкінці березня. За даними української розвідки, командир їхнього танкового полку застрелився після поразки.

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Загарбник розповів, що потрапив на територію України 24 лютого. Він стверджує, що їх обманули, оскільки вони вважали себе миротворчими силами.

“Ми проїхали містами, і я побачив те, що бомблять не якісь військові об’єкти, а звичайне мирне населення, пологові будинки, школи. Там, де немає військових об’єктів. Наша армія зазнає дуже великих втрат. Армія навіть не забирає загиблих солдатів. Вони так і валяються. Тут нема ні нацистів, ні бендерівців. Тут не обмежують російську мову. Люди, одумайтеся. Складіть зброю”, — заявив він під час допиту.

Журналісти знайшли сторінку росіянина у мережі “ВКонтакте”, але вона давно не оновлювалася. На ній міститься картинки зі зброєю, алкоголем, машинами, цитати типу “якщо знаєш, що бійки не уникнути, бий першим”, яка є мемом щодо Путіна.

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Скриншот: “Слідство.Інфо”

Скриншот: “Слідство.Інфо”