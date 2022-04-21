Днями поширилася історія про 10-річну дівчинку, якій воїни ЗСУ повернули мобільний телефон, що забрав російський окупант. Журналісти встановили, що ним виявився 19-річний Даніл Агафонов, механік-водій з Кантемирівської дивізії.

Про це повідомили у матеріалі “Слідства.Інфо” — “Крадій дитячих телефонів”.

Смартфон знайшли у полоненого російського солдата та повернули його дівчинці. Крадіжка сталася у березні, коли вона разом з родиною виїжджала з тимчасово окупованого міста Тростянець у Сумській області. Росіяни на блокпосту забрали в неї телефон, через що дівчина була дуже засмучена.

Воїни 93 бригади “Холодний Яр” взяли механіка-водія у полон під час операції поблизу Тростянця. Окупант стверджував, що смартфон та павербанк зі стразами належать йому. Проте у контактах залишилися номери батьків 10-річної дівчинки. “Холодноярівці” зв’язалися з ними та повернули, хоча ті запропонували залишити ґаджет військовим.

Журналісти знайшли відео допиту, яке опублікували в мережі кілька тижнів тому. Даніл Агафонов родом з села у Смоленській області на заході Росії. Розпочав службу у Кантемирівській дивізії менше ніж рік тому. Його “елітну” дивізію вибили воїни ЗСУ наприкінці березня. За даними української розвідки, командир їхнього танкового полку застрелився після поразки.

Загарбник розповів, що потрапив на територію України 24 лютого. Він стверджує, що їх обманули, оскільки вони вважали себе миротворчими силами.

“Ми проїхали містами, і я побачив те, що бомблять не якісь військові об’єкти, а звичайне мирне населення, пологові будинки, школи. Там, де немає військових об’єктів. Наша армія зазнає дуже великих втрат. Армія навіть не забирає загиблих солдатів. Вони так і валяються. Тут нема ні нацистів, ні бендерівців. Тут не обмежують російську мову. Люди, одумайтеся. Складіть зброю”, — заявив він під час допиту.

Журналісти знайшли сторінку росіянина у мережі “ВКонтакте”, але вона давно не оновлювалася. На ній міститься картинки зі зброєю, алкоголем, машинами, цитати типу “якщо знаєш, що бійки не уникнути, бий першим”, яка є мемом щодо Путіна.