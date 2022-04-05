Через прагнення створити імідж грізних бойовиків у соціальних мережах війська Кадирова дуже часто маніпулюють з локаціями для фільмування. Наприклад, у Маріуполі кадировці часто знімали відео на околицях, найближчих до російських кордонів.

Про це йдеться в публікації Василя Бідуна на сайті “Слідство.Інфо” під назвою “Постановочні бої за Маруполь: Як тік-ток-воїни Кадирова вдають із себе бойовиків у соцмережах”.

Василь Бідун декілька тижнів відстежував відеоролики, які війська Кадирова публікують нібито з боїв за Маріуполь. Встановивши локації фільмування за відео, він зазначив, що більшість своїх “геройських” відео про битву за Маріуполь вони знімають в одному місці — у Сквері Козацтва, що розташований на околиці міста, ближче до РФ.

На відео кадировці обстрілюють з автоматів та ручних кулеметів уже знищену бомбардуванням багатоповерхівку, у якій, імовірно, вже нікого немає. Окрім цього, поки бойовики демонстративно ховаються за броньованим транспортом, оператор стоїть на відкритій місцевості.

Журналісти встановили точну локацію, де було зняте це відео. Фактично це окрайок Лівобережного району Маріуполя. Якщо вірити Кадирову, то цей район вони зачистили від “бандер” ще 24 березня — тобто за два дні до цього фільмування.

А на момент публікації інших відеороликів Кадирова у Маріуполі він уже був поза межами України. Так само не збігаються дати публікацій його відео нібито з-під Києва і фактичного його перебування на той час.

Журналісти-розслідувачі зазначили, що постановчі відео та лайки у соцмережах мають вигляд головної зброї кадировців. Ба більше, деякі знімання робляться з двох камер — для кращого ефекту.