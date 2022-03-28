Українські та іноземні журналісти звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Офісу Президента, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ та Генерального штабу із заявою щодо частих випадків цькування журналістів через звинувачення у "коригуванні вогню" російських військ.

Відповідну заяву опублікував Інститут масової інформації.

Заява

“Ми, українські та іноземні журналісти, а також медійні й громадські організації та рухи вимагаємо негайно вжити всіх заходів, щоб припинити цькування журналістів, які є найбільшими союзниками України в цій війні. Ми також вимагаємо залучити кваліфікованих технічних спеціалістів та розробити прозорі правила щодо висвітлення російських обстрілів.

Внесок журналістів є надзвичайно цінним для України. Саме завдяки їхній роботі світ і громадяни України дізнаються про злочини Росії, про гуманітарну катастрофу, до якої вони призвели, про руйнування та жертви російських обстрілів. Саме завдяки вільній і безперешкодній роботі іноземних журналістів світ зараз підтримує Україну. Натомість російська диктатура докладає всіх зусиль, щоб винищити незалежних журналістів і редакції.

Через систематичні необґрунтовані заяви посадовців і офіційних структур у суспільстві почали вбачати зраду та “коригування вогню” в роботі всіх без винятку журналістів, що є надзвичайно шкідливим для України.

Закликаємо негайно розв’язати ключові проблеми для покращення ситуації з роботою журналістів.

Врегулювати питання з акредитацією журналістів від Міністерства оборони. Надати роз’яснення підрозділам тероборони та Служби безпеки на місцях, що означає ця акредитація. Якщо від журналістів вимагають додаткових документів для підтвердження акредитації МО, то вказати, якими саме повинні бути ці документи, щоб зняти питання до журналістів. Припинити практику “ручного режиму” доступу журналістів до місць знімання. Генерали армії повинні вирішувати бойові завдання, а не витрачати свій безцінний час на мікроменеджмент знімальних груп на місцях. Залучити технічних спеціалістів і розв’язати нарешті питання про висвітлення артилерійських та ракетних обстрілів, місць руйнувань. Дозволити журналістам працювати на місці відразу після обстрілів, але за необхідності запровадити ембарго на публікацію інформації після обстрілів. Рішення про висвітлення обстрілів має бути обґрунтованим спеціалістами та прозорим. Врегулювати питання про висвітлення точок роздавання гуманітарної допомоги, бомбосховищ, життя мирних міст тощо. Нагадуємо, що інформація про ці місця є загальнодоступною, і, навпаки, органи влади та активісти просять медіа її поширювати для інформування громадян. Надавати всіляке сприяння роботі українських журналістів на рівні з іноземними медіа і припинити “подвійні стандарти” в ставленні до іноземних і українських журналістів.

Закликаємо сторони до діалогу та побудови прозорих правил роботи журналістів в Україні. Для перемоги України дуже потрібно побудувати максимально сприятливі умови для роботи вільної преси, наскільки це можливо в умовах війни”.

*Заява відкрита до підписання журналістами й медійними організаціями. Для долучення вашого підпису, звертайтеся на [email protected]

Медіарух

Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації

Юлія Федів, директорка ГО “Громадське телебачення”

Антон Скиба, фотожурналіст і експерт з безпеки

Ірина Земляна, медіаекспертка і тренерка з безпеки для журналістів Інституту масової інформації

Роман Степанович, керівник Фонду 2402 (Фонд термінової підтримки журналістів) та голова ІА “Заборона Медіа”

Тетяна Козак, кореспондентка видання “Ґрати” graty.me

Юлія Банкова, головна редакторка Liga.net

Катерина Сергацкова, головна редакторка ІА “Заборона Медіа”, співзасновниця фонду 2402

Анастасія Станко, журналістка ГО “Громадське телебачення”

Ольга Іванова, програмна директорка, БО БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез

Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA

Ольга Падірякова, головна редакторка видання ZMINA

Антон Наумлюк, главный редактор издания “Ґрати”, graty.me

Олег Базар, головний редактор LB.ua

Олександра Єфименко, кореспондентка “Радіо свобода” і “Суспільне”

Стас Юрченко, фотограф, більд-редактор “Ґрати”

Євгенія Моторевська, головна редакторка hromadske

Ганна Соколова, журналістка видання “Ґрати”

Роман Кульчинський, головний редактор Texty.org.ua