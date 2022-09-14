Про це повідомляє CNN.

“Там, де не було людей, росіяни усе розікрали. Жили як свині. Зайшли в одну хату – і свиням живеться краще”, – зазначив Валерій.

За його словами, бої в Ізюмі почалися 4 березня, коли біля їхнього будинку впало вісім ракет з реактивних систем залпового вогню “Град”. Він зауважив, що було “страшно”, але їм пощастило, адже ракета не влучила в них. Натомість будинок їхньої сусідки було зруйновано, проте вона вижила.

Також Валерій розповів, що російські війська, які прибули до міста на початку широкомасштабного вторгнення, зрозуміли, що виправдання Володимира Путіна для широкомасштабного наступу – “денацифікація” України – було брехнею.

“Прийшов російський артилерист і сказав: батьку, ми вас від нацистів врятували. Натомість я сказав: покажіть мені хоча б одного”, – сказав Валерій.

Також він зазначив, що якось до нього підійшли російські розвідники й запитали: “Кого ми сюди прийшли визволяти?”

За словами Валерія, збентеження та відчуття розчарування серед російських сухопутних військ, ймовірно, було основним фактором їхнього відступу з регіону.

“Але небезпечнішим для Путіна є те, що у Харківській області розвалилася система управління його армією. Ці високопоставлені офіцери втекли зі свого бункера, а їхні люди залишили важке озброєння під час втечі”, – зазначив мешканець Ізюму.

Також Валерій додав, що українські війська намагатимуться затримати їх під час втечі і, можливо, сподіватимуться, що одного дня вони повернуться до Москви з розповіддю про те, що сталося в Харкові, і вимагатимуть від своїх лідерів розплати.