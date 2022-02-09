Лідера російської партії "ЛДПР" Володимира Жириновського ушпиталили до Центральної клінічної лікарні Москви з двосторонньою пневмонією. Хвороба розвинулася на тлі COVID-19.

Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела у партії Жириновського.

За інформацією ЗМІ, 75-річний політик перебуває під наглядом лікарів. Рівень враження його легенів досяг позначки у 50-75%, через що Жириновського під’єднали до апарату ШВЛ.

Інше “наближене до ситуації джерело” повідомляє, що стан чоловіка критичний і “погіршується через супутні захворювання”. Втім, у пресслужбі “ЛПДР” відповіли журналістам, що лідер партії “почувається добре і продовжує роботу”. Власне, політик ще у грудні заявив, що 8 разів зробив щеплення від коронавірусу різними вакцинами.

Зазначимо, що Володимир Жириновський відомий українофобними висловлювання. Зокрема, він пропонував завдати по Україні бомбових ударів у новорічну ніч.