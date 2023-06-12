Джерело: Чернівецька обласна прокуратура.
24-річний житель Вижницького району разом зі спільниками за 6 600 доларів США та 3 тисячі євро організував незаконну переправу для двох військовозобов’язаних до Румунії. Він доставив “покупців” до прикордонного села.
Надалі він проклав маршрут через Google maps до кордону, запевнивши, що жодних перешкод з перетином у них не буде. Прикордонники викрили чоловіків за 500 метрів до державного кордону.
Буковинцю повідомлено про підозру за незаконне переправлення чоловіків через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу Чернівецького прикордонного загону.
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