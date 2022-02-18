Уродженець Туреччини Музаффер Каясан здав 78 тестів на коронавірусну хворобу (COVID-19), і кожен з них був позитивним. Це призвело до того, що чоловік протягом 14 місяців все ще ізольований від світу та рідних.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Коли 56-річнй Каясан отримав позитивний результат ПЛР-тесту, він думав, що помре, оскільки протягом цього часу вже вів боротьбу з раком. Лікарі вважають, що саме ослаблена лейкемією імунна система і є причиною такого тривалого перебігу інфікування COVID-19.

“Я припускаю, що це жіноча версія COVID – вона була одержима мною”, — пожартував Каясан, вчергове отримавши позитивний тест.

У боротьбі з інфекцією, чоловік провів 9 місяців у лікарні та ще 5 – лікуючись удома. За весь цей час він перебуває у майже цілковитій ізоляції від зовнішнього світу та спостерігає за тим, як зростає його маленька онука, хіба що через скляні двері у дні, коли вона його відвідує.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого року в New England Journal of Medicine, пацієнти з коронавірусом з імуносупресією піддаються ризику тривалої інфекції з важким гострим респіраторним синдромом. Інший, проведений Товариством лейкемії та лімфоми, показує, що кожен четвертий хворий на рак крові не виробляє достатньої кількості антитіл навіть після двох уколів вакцини.

Оскільки Каясан має найтриваліший зафіксований перебіг захворювання, вірус в його організмі суворо контролюється на можливість виникнення нових варіантів.

Чоловіку також не можна робити щеплень до його цілковитого одужання.