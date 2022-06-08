Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцеві мешканці Маріуполя вимушені брати воду з пожежної машини. Хоча російські окупанти заявляли про те, що водопостачання у місті відновлено.
Також загарбники повідомляли, що відремонтовано 650 кілометрів труб.
“Коли пропаганда в інтернеті каже, що водопостачання відновлено. Відремонтували 650 км труб. А в реальності на Театральну площу встановлюєш “козла” з іржавих труб і запускаєш замість водовоза пожежну машину МНС Росії”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що турботу про жителів Маріуполя видно на фото.
- Нагадаємо, що антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.
- Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.
- У Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.