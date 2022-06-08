Російські окупанти встановили на Театральній площі Маріуполя пожежну машину, з якої люди набирають воду.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві мешканці Маріуполя вимушені брати воду з пожежної машини. Хоча російські окупанти заявляли про те, що водопостачання у місті відновлено.

Також загарбники повідомляли, що відремонтовано 650 кілометрів труб.

“Коли пропаганда в інтернеті каже, що водопостачання відновлено. Відремонтували 650 км труб. А в реальності на Театральну площу встановлюєш “козла” з іржавих труб і запускаєш замість водовоза пожежну машину МНС Росії”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що турботу про жителів Маріуполя видно на фото.