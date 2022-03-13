У Волочиську на Хмельниччині сотні городян зустрічали труну з тілом загиблого на фронті земляка Олександра Трояновського. Він загинув 10 березня внаслідок артилерійського обстрілу.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Волочиської міської ради.

На вулиці Волочиська (Хмельницька область) вийшло декілька сотень людей, які навколішки зустрічали труну з тілом загиблого воїна Олександра Трояновського. Чоловік загинув на фронті внаслідок обстрілу 10 березня. Олександр Трояновський працював у Волочиському відділі УМВС України. Також виконував обов’язки державного реєстратора у Городоцькому відділенні БТІ. У Збройних силах проходив службу за контрактом, мав звання сержанта і був командиром гармати артилерійського взводу. Чоловікові було 37 років.