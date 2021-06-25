У ніч на п'ятницю, 25 червня, жителі Землі могли спостерігати "Полуничний" Місяць – останній супермісяць у 2021 році.

Про це інформує агентство BBC.

Супермісяць – це астрономічне явище, яке відбувається під час найбільшого зближення Місяця і Землі. У такі моменти супутник нашої планети міститься в найближчій до неї точці на своїй орбіті, відомій як перигей.

Місяць тоді здається більшим і яскравішим, ніж зазвичай у нічному небі.

Червневий повний місяць часто називають полуничним місяцем, тому що його так прозвали індіанські племена на честь полуниці, яка збирається в цю пору року в деяких частинах Північної Америки. На жаль, колір місяця не відповідає його назві.

Як інформував американський телеканал CBS, червневий повний місяць часто називають “Полуничним”, оскільки його так прозвали індіанські племена на честь полуниці, яка збирається в цю пору року в деяких частинах Північної Америки.

Агенції BBC та Reuters зібрали дивовижні фото “Полуничного” Місяця з різних куточків світу.

Місяць сходить за 66-метровим високим Міленіумським хрестом у Скоп’є, Північна Македонія. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Телевізійні антени в місті Ронда (Іспанія) на фоні супермісяця. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Місяць над мостом Харбор-Брідж у Сіднеї (Австралія). Фото: REUTERS/Stephen Coates

Хрест церкви Святого Антонія (Єгипет) на фоні супермісяця. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

“Полуничний” Місяць в Анкарі, Туреччина. Фото: Ismail Duru/Anadolu Agency VIA Getty Images

Місяць сходить за храмом Посейдона поблизу Атен у Греції. Фото: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency VIA Getty Images

Супермісяць сходить над пляжем у Малазі, Іспанія. Фото: Jesus Merida/Sopa Images / LightRocket VIA Getty

Супермісяць над Статуєю Свободи в Нью-Йорку (США). Фото: Angela Weiss/AFP

Літак на тлі супермісяця в Патерсоні, штат Нью-Джерсі, США. Фото: Tayfun Coskun/ Anadolu Agency VIA Getty Images

Місяць над Нікосією (Кіпр). Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

“Полуничний” Місяць видно в Тирані, Албанія. Фото: REUTERS/Florion Goga

Супермісяць сходить над мінаретом мечеті в Єгипті. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Місяць над Токіо, Японія. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Супермісяць над Токіо. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch