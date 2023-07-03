Джерело: Служба безпеки України.

Для підриву залізниці підозрюваний шукав тротил. Він збирав інформацію про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Ще він “зливав” росіянам розташування систем ППО в регіоні.

За даними слідства, він отримував від 100 до 200 доларів на кілька власних банківських карток за передачу розвідданих.

Чоловіка викрито “на гарячому” під час чергової спроби передачі інформації російським кураторам. Слідчі СБУ запобігли вчиненню диверсії проти Сил оборони і заблокували передачу агресору закритих відомостей.

Виявилося, що російським поплічником є житель Черкас. Раніше він відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. З росіянами підозрюваний підтримував комунікацію через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах.

У нього за місцем проживання провели обшуки. Слідчі виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з Росії.

Йому повідомили про підозру й вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.