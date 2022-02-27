Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Наголошується, що українська влада не має наміру проводити евакуацію з Бучі. Зауважується, що росіяни хочуть зайти в столицю України, плануючи прикривати себе автобусами з цивільним населенням.
Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив дану інформацію.
Закликають жителів Бучі перевіряти документи у “евакуаторів”, і запитувати, який орган влади вони представляють. Містян також закликають розмовляти із ними, так загарбника легко визначити за мовою.
- Нагадуємо, у Миколаєві російські загарбники ховалися у фурах з маркуванням мережі супермаркетів АТБ. Їх зупинила Національна гвардія України.
- Під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.
- Також самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.
- Відомо, що мер міста Тростянець, що у Сумські області, повідомив, що станом на 27 лютого спільними силами Збройних сил України та територіальної оборони міста спалено техніку загарбника.