Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Наголошується, що українська влада не має наміру проводити евакуацію з Бучі. Зауважується, що росіяни хочуть зайти в столицю України, плануючи прикривати себе автобусами з цивільним населенням.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив дану інформацію.

Закликають жителів Бучі перевіряти документи у “евакуаторів”, і запитувати, який орган влади вони представляють. Містян також закликають розмовляти із ними, так загарбника легко визначити за мовою.