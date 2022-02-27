Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що під Києвом, у місті Буча російські загарбники планують нібито евакуйовувати жінок та дітей під виглядом наших МНС. Влада наголошує, що насправді росіяни планують створити живий щит для входу до столиці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Наголошується, що українська влада не має наміру проводити евакуацію з Бучі. Зауважується, що росіяни хочуть зайти в столицю України, плануючи прикривати себе автобусами з цивільним населенням.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив дану інформацію.

Закликають жителів Бучі перевіряти документи у “евакуаторів”, і запитувати, який орган влади вони представляють. Містян також закликають розмовляти із ними, так загарбника легко визначити за мовою.