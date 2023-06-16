Джерело: пресслужба Уряду України
Загальна сума коштів виділена двом постраждалим регіонам – 564 мільйони 875 тисяч гривень.
Кожна постраждала від підтоплення особа отримає одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень.
Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.
“Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу”, – наголосили у Кабміні.
- Територіальні громади Австрії передали херсонським рятувальникам спеціалізоване обладнання для ліквідації підтоплень та порятунку людей.