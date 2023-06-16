Кабінет міністрів України ухвалив виділення коштів для одноразової допомоги жителям Херсонської і миколаївської областей, які постраждали внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Також грошову допомогу постраждалі отримають від ООН.

Джерело: пресслужба Уряду України

Загальна сума коштів виділена двом постраждалим регіонам – 564 мільйони 875 тисяч гривень.

Кожна постраждала від підтоплення особа отримає одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

“Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу”, – наголосили у Кабміні.