Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Місто не планують закривати протягом 23-24 серпня. Місцевих жителів закликали максимально обережно ставитися до власної безпеки найближчими днями.

Рекомендації видали, оскільки окупанти погрожують тим, що будуть обстрілювати пункти ухвалення рішень. Тому ймовірність обстрілів у ці дні вища.

На День Незалежності не заплановано жодних масових заходів. Віталій Кім закликав великим колективам не збиратися на святкування.

“Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва”, — заявив очільник ОВА.