Про це повідомила СБУ.
Зловмисника було затримано торік у Черкаській області. Він намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами.
Жителя Умані завербував представник російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році. Його завданням було збирати розвіддані про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони.
За передачу інформації йому пообіцяли 2 тисячі доларів. Зловмисник встиг отримати 13 тисяч гривень авансу.
Для комунікації з російською розвідкою він мав використовувати закриті канали електронного зв’язку.
Він намагався залучити до схеми українського військовослужбовця. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.
- До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко. СБУ також оголосила підозру командувачу 2-го армійського корпусу “народної міліції ЛНР” генерал-майору Еседуллі Абачеву.
- Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.