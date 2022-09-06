Мешканцю Умані призначили покарання 12 років позбавлення волі через співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.

Про це повідомила СБУ.

Зловмисника було затримано торік у Черкаській області. Він намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами.

Жителя Умані завербував представник російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році. Його завданням було збирати розвіддані про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони.

За передачу інформації йому пообіцяли 2 тисячі доларів. Зловмисник встиг отримати 13 тисяч гривень авансу.

Для комунікації з російською розвідкою він мав використовувати закриті канали електронного зв’язку.

Він намагався залучити до схеми українського військовослужбовця. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.