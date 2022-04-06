Мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.

Про це повідомила Ірина Верещук під час телемарафону.

Місцеве населення просять залишити межі областей. За словами віцепрем’єр-міністерки задля того, щоб евакуація тривала організовано, “роблять усе”. Потрібно евакуюватися зараз, щоб потім люди не опинялися під вогнем чи загрозою загибелі.

“Вони (цивільні, – ред.) нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, доки є така можливість. Наразі вона ще є”, — зазначила Ірина Верещук.

Вона додала, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі. Російські посадовці намагаються подати це саме так, що таке рішення нібито ухвалили перед черговим раундом перемовин. Проте Ірина Верещук наголосила, що “це був жест залізної волі української армії, влади й усього українського народу”.