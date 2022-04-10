Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Про створення табору їй повідомили росіяни, що підтримують Україну. Установа закритого типу має декілька корпусів, які обнесли парканом та охороняють. Примусово депортованим забороняють залишати територію об’єкта.
В основному російські окупанти утримують жінок і дітей, зокрема немовлят. Днями табір очікує прибуття чергової партії громадян з України. За словами Людмили Денісової, вони перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані, бо не знають своєї долі та куди їх планують примусово увозити. Їм не надають жодної інформації про подальші плани.
Також табору не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінки вимушені готувати з тих продуктів, які їм видають окупанти. Зокрема українцям обіцяли надати по 10 тисяч рублів, але цього не сталося.
“У табір приїжджали представники “Сбербанку”, збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося”, – написала Денісова.
- Нагадаємо, до українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.
- Російські окупаційні війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- У місті Мангуш (Донецька область) окупаційні війська РФ створили фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Вони розшукують громадян, що не згодні з російським режимом, та розправляються з ними.
- Також насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Зазначимо, що російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.