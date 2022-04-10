Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Про створення табору їй повідомили росіяни, що підтримують Україну. Установа закритого типу має декілька корпусів, які обнесли парканом та охороняють. Примусово депортованим забороняють залишати територію об’єкта.

В основному російські окупанти утримують жінок і дітей, зокрема немовлят. Днями табір очікує прибуття чергової партії громадян з України. За словами Людмили Денісової, вони перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані, бо не знають своєї долі та куди їх планують примусово увозити. Їм не надають жодної інформації про подальші плани.

Також табору не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінки вимушені готувати з тих продуктів, які їм видають окупанти. Зокрема українцям обіцяли надати по 10 тисяч рублів, але цього не сталося.

“У табір приїжджали представники “Сбербанку”, збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося”, – написала Денісова.