Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Мер острова Вулькано на Еолійському архіпелазі Сицилії наказав евакуювати близько 150 людей і заборонив відвідування туристів через посилення вулканічної активності та газів у цьому районі.

Зростання концентрації сірчаних газів у зв’язку із посиленням вулканічної активності викликає занепокоєння стосовно життя та здоров’я місцевих жителів.

Згідно з даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), в атмосфері відбулося різке збільшення важких газів, які знижують кількість кисню в повітрі, створюючи труднощі з диханням. Наслідки можуть коливатися від поганого самопочуття, непритомності до смерті.

21 жовтня кілька людей на острові повідомили, що викиди вулканів спричинили хвороби їхніх домашніх тварин і погане самопочуття їх власників. Експерти стверджують, що виділення такої інтенсивності не фіксувалися протягом всієї історії спостережень.

Довідка: Вулькано — маленький вулканічний острів у Тірренському морі (Італія), має площу 21 км² і висоту 499 метри. Цей острів – суцільний вулканічний масив з декількома кратерами, один з яких — активний. Останнє виверження на Вулькано відбулося в 1888–1890 роках. Основне джерело прибутку на острові – туристи. Вулькано їх своїми пляжами, гарячими джерелами та сірчаними грязьовими ваннами.