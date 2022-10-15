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Жителів трьох областей просять обмежити користування електроенергією через ранковий обстріл Київщини

В Офісі президента України закликали мешканців трьох областей обмежити використання електроенергії через ранковий обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури на Київщині.

Субота, 15 жовтня 2022, 14:06
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Про це повідомив заступник голову ОПУ Кирило Тимошенко.

За його словами сьогодні у період з 17:00 до 23:00 мешканці Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей повинні обмежити використання електроенергії.

“Ваша допомога сьогодні також потрібна країні.Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно – розумне споживання електроенергії у години пік”, – написав він.

Додамо, що сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Київщині.

Згодом в Енергоатомі повідомили, що у Києві та області внаслідок обстрілу можуть виникнути проблеми з енергопостачання. Також жителів Київщини закликали обмежити споживання електроенергії у години пік.

Теги: електроенергія, Житомирська область, Київська область, Кирило Тимошенко, обстріли інфраструктури, споживання електроенергії, Черкаська область, Чернігівська область

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