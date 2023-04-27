Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на відповідне рішення депутатів облради.
“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться в рішенні.
Крім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” та від 23 листопада 2022 року №8221 “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій”.
Раніше депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.
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