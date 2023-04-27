27 квітня депутати Житомирської обласної ради ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ Московського Патріархату на території області.

Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на відповідне рішення депутатів облради.

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться в рішенні.

Крім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” та від 23 листопада 2022 року №8221 “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій”.

Раніше депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.