Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на відповідне рішення депутатів облради.

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться в рішенні.

Крім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” та від 23 листопада 2022 року №8221 “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій”.

Раніше депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.