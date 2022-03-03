російсько-українська війна
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«Життя переможе смерть, а світ – темряву»: Time присвятив обкладинку боротьбі України проти агресії РФ

Щотижневий американський журнал Time присвятив обкладинку та головний матеріал Україні, а також її героям та президенту Володимиру Зеленському.

Четвер, 3 березня 2022, 04:56
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Випуск опублікований на офіційному сайті видання.

Матеріал повністю присвячений російсько-українській війні та ролі Зеленського у ній. Автор ділиться спостереженнями, як президент України з коміка та актора перетворюється у справжнього лідера, який не боїться смертельної небезпеки та твердо стоїть на своєму.

Фото: TIME

Журналіст Time наголошує, що сміливість та сила духу українців у боротьбі проти країни-агресора РФ є прикладом того, що наразі потрібно усьому демократичному світу. Слова, які опубліковані на обкладинці, лідер нашого уряду озвучив під час звернення до Європарламенту після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство.

“Ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми показуємо, що з нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!” – зазначив Володимир Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський, ЄС, підтримка України, російсько-українська війна, Україна, Час, РФ

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