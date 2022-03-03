«Життя переможе смерть, а світ – темряву»: Time присвятив обкладинку боротьбі України проти агресії РФ

Випуск опублікований на офіційному сайті видання.

Матеріал повністю присвячений російсько-українській війні та ролі Зеленського у ній. Автор ділиться спостереженнями, як президент України з коміка та актора перетворюється у справжнього лідера, який не боїться смертельної небезпеки та твердо стоїть на своєму.

Журналіст Time наголошує, що сміливість та сила духу українців у боротьбі проти країни-агресора РФ є прикладом того, що наразі потрібно усьому демократичному світу. Слова, які опубліковані на обкладинці, лідер нашого уряду озвучив під час звернення до Європарламенту після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство.

“Ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми показуємо, що з нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!” – зазначив Володимир Зеленський.