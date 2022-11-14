Про це Порошенко розповів в інтерв‘ю каналу “Прямий”.
Настрої людей змінились, зокрема й у Слов’янську і Краматорську. Так, якщо раніше це були скутість і страх, то сьогодні люди крок за кроком цього страху позбавляються. І це, за словами Порошенка, одна зі стратегічних помилок російського лідера, бо він “живе в скорлупі уяви, що українці і росіяни – це нібито один народ, не розуміючи, що ситуація просто протилежна”.
“Військовий злочинець Путін залякав населення всієї РФ. Народ РФ живе в позиції, що вони смертельно залякані і тявкнути не можуть проти Путіна. В Україні – ситуація кардинально інша. Українці після 8,5 місяців активної фази повномасштабної війни, за 8 років з половиною війни, починаючи з 2014 року, прийшли до однієї принципової позиції – вони не бояться. Не бояться Путіна, не бояться збройних сил РФ, не бояться диверсійно-розвідувальних груп, вони наповнені люттю і готові давати відсіч”, – пояснив політик.
Порошенко також зауважив, що й удари, які зараз здійснюються дронами по інфраструктурі, цивільних об’єктах – лише додають люті. Наступ на Донбасі – невідворотний, і, попри заклики до можливих переговорів, Порошенко вважає, що у нас є зараз найефективніший і найкращий дипломат – ЗСУ.
Він зазначив, що завдяки ЗСУ кардинально змінилася переговорна риторика РФ. Так, якщо раніше це було “демілітаризація” і “денацифікація”, то сьогодні росіяни вже готові до переговорів за будь-яких умов, але щоб закріпитися на захоплених українських територіях.
“Насправді ситуація буде такою, що їм доведеться забратися геть з кожного клаптика української землі – і з Донбасу, і з Мелітополя, Бердянська, і з Криму врешті-решт. І це не просто бравурні заяви. Це – твердий розрахунок, що саме так і буде», – впевнений п’ятий президент.
- Порошенко опублікував відео зі звільненого села на херсонському напрямку, де українські жителі, плачучи, дякували воїнам ЗСУ.
- Петро Порошенко наголосив, що для початку “депутінізації” РФ слід затвердити шостий пакет антиросійських санкцій.
- Також Петро Порошенко наголосив, що будь-які поступки на користь РФ щодо територіальної цілісності нашої держави є неприйнятними.