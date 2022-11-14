Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на схід наголосив, що настрої українців після початку російської агресії змінилися, і вони позбулися страху. Натомість росіяни живуть в авторитарній державі, а Путін втратив відчуття реальності.

Про це Порошенко розповів в інтерв‘ю каналу “Прямий”.

Настрої людей змінились, зокрема й у Слов’янську і Краматорську. Так, якщо раніше це були скутість і страх, то сьогодні люди крок за кроком цього страху позбавляються. І це, за словами Порошенка, одна зі стратегічних помилок російського лідера, бо він “живе в скорлупі уяви, що українці і росіяни – це нібито один народ, не розуміючи, що ситуація просто протилежна”.

“Військовий злочинець Путін залякав населення всієї РФ. Народ РФ живе в позиції, що вони смертельно залякані і тявкнути не можуть проти Путіна. В Україні – ситуація кардинально інша. Українці після 8,5 місяців активної фази повномасштабної війни, за 8 років з половиною війни, починаючи з 2014 року, прийшли до однієї принципової позиції – вони не бояться. Не бояться Путіна, не бояться збройних сил РФ, не бояться диверсійно-розвідувальних груп, вони наповнені люттю і готові давати відсіч”, – пояснив політик.

Порошенко також зауважив, що й удари, які зараз здійснюються дронами по інфраструктурі, цивільних об’єктах – лише додають люті. Наступ на Донбасі – невідворотний, і, попри заклики до можливих переговорів, Порошенко вважає, що у нас є зараз найефективніший і найкращий дипломат – ЗСУ.

Він зазначив, що завдяки ЗСУ кардинально змінилася переговорна риторика РФ. Так, якщо раніше це було “демілітаризація” і “денацифікація”, то сьогодні росіяни вже готові до переговорів за будь-яких умов, але щоб закріпитися на захоплених українських територіях.