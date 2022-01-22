Сьогодні, у День соборності України у Києві організували 15-й "живий ланцюг", що символічно поєднує Лівобережну та Правобережну Україну.

Про це повідомляють #Букви.

Люди почали збиратися з 9 ранку на двох локаціях на різних берегах Дніпра.

Перша частина зібралася на лівому березі біля останньої перед мостом Патона зупинки громадського транспорту, а друга — на правому березі при вході на міст Патона.

Одночасно із ланцюгом єдності о 10:30 стартувала акція-перформанс під час якої за допомогою вантажних дронів над Дніпром підняли прапор України.

Учасники акції символічно об’єднали береги Дніпра “живим ланцюгом”, рухаючись назустріч двома колонами. Колона з лівого берега символізує Українську Народу Республіку, з правого – символізує Західно-Українську Народну Республіку.

Люди вигукували гасла: “Одна-єдинана соборна Україна” та “День Злуки – тримаємось за руки”.

Після об’єднання учасники акції спільно виконали гімн України, а також вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героя України Сергія Нігояна, який був убитий 22 січня 2014 року.

З 2008 року вже створили 14 живих ланцюгів соборності, один з яких у 2021 році був в онлайн-форматі.

Довідка. 22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.

Акт Злуки увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття. Це була основоположна подія для українського державотворення. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної Української державності. Утім, історики цілком справедливо відзначають, що 24 серпня 1991 року насправді відбулося відновлення державної незалежності України.

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік (22 січня 1919 року) на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об’єднання Української Народної Республіки (далі – УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР) в одну державу. Внаслідок невдач Української революції 1917-1921 років державність зберегти не вдалося. І як результат, упродовж XX століття українці змушені були кількаразово відновлювати її в боротьбі.