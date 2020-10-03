Відео Трамп записав в президентському кабінеті військового госпіталю імені Волтера Ріда.
Трамп підтвердив, що його госпіталізували.
Він подякував за підтримку і переживання про його здоров’я.
“Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатися”, – сказав Трамп.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Також він повідомив, що перша леді Меланія почувається добре.
“Я ніколи не забуду вашої підтримки”, – резюмував Трамп.
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.
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