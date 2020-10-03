Президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.

Відео Трамп записав в президентському кабінеті військового госпіталю імені Волтера Ріда.

Трамп підтвердив, що його госпіталізували.

Він подякував за підтримку і переживання про його здоров’я.

“Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатися”, – сказав Трамп.

Також він повідомив, що перша леді Меланія почувається добре.

“Я ніколи не забуду вашої підтримки”, – резюмував Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.