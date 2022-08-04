Про це повідомив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко в етері національного телемаратону.
Зокрема йшлося щодо Миколи Гоголя, Володимира Короленка, Анатолія Кузнецова, Ільфа та Петрова. Кононенко зазначив, що залишать також й Михайла Булгакова з його твором “Собаче серце”.
Водночас він додав, що інших російських письменників замінять європейськими, американськими та азійськими митцями.
За його словами, масового включення творів не буде, “кістяк програми” залишатиметься як є.
Варто зауважити, що раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що була організована експертна група для оцінювання “потреби в присутності творів російських авторів у межах курсу літератури”. Фахівці переглядатимуть кожну роботу та вивчатимуть її зміст: “Будь-який наратив російський, будь-який наратив належності до чогось російського викликає внутрішнє обурення й агресію в українців”, — сказав він.
- Раніше в Одесі чоловікові, який поширював у соціальних мережах проросійські наративи, присудили прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.
- За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, батьки можуть звернутися до школи з проханням про те, щоб їхня дитина вивчала у школі російську мову, якщо вважають себе етнічними росіянами.
- В Україні розробили чат-бот у Telegram, де можна прочитати про російських культурних діячів. Програма видаватиме інформацію, чи належать митцю українофобські вислови, твори чи пропаганда.