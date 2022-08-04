В українській шкільній програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті російські письменники, чия творчість чи вони самі тісно пов’язані з Україною

Про це повідомив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко в етері національного телемаратону.

Зокрема йшлося щодо Миколи Гоголя, Володимира Короленка, Анатолія Кузнецова, Ільфа та Петрова. Кононенко зазначив, що залишать також й Михайла Булгакова з його твором “Собаче серце”.

Водночас він додав, що інших російських письменників замінять європейськими, американськими та азійськими митцями.

За його словами, масового включення творів не буде, “кістяк програми” залишатиметься як є.

Варто зауважити, що раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що була організована експертна група для оцінювання “потреби в присутності творів російських авторів у межах курсу літератури”. Фахівці переглядатимуть кожну роботу та вивчатимуть її зміст: “Будь-який наратив російський, будь-який наратив належності до чогось російського викликає внутрішнє обурення й агресію в українців”, — сказав він.