Зі статті верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, присвяченої підсумкам візиту до України, зникла фраза, що "Євросоюз – не банкомат".

Відповідні зміни внесені в текст статті, що опублікована на офіційних сайтах Європейської служби зовнішніх зв’язків та Представництва ЄС в Україні.

Стаття під назвою “Україна повинна продовжувати реформи” була опублікована днями. У ній Боррель розповів про підсумки свого першого офіційного візиту до України і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Серед іншого він розкритикував уповільнення реформ в Україні, давши зрозуміти, що від їх проведення і посилення боротьби з корупцією залежить подальша підтримка Євросоюзу.

Серед іншого, прозвучала фраза: “Має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна”.

Станом на 25 вересня фраза про те, що “ЄС – нее банкомат” була присутня в статті. Сьогодні ж вона зникла.

Тепер зазначений абзац виглядає так: “Має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна”.

Відтак, зі статті прибрали слова: “Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом”.

Водночас початковий варіант зберігся в кеші Google.