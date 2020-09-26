Відповідні зміни внесені в текст статті, що опублікована на офіційних сайтах Європейської служби зовнішніх зв’язків та Представництва ЄС в Україні.
Стаття під назвою “Україна повинна продовжувати реформи” була опублікована днями. У ній Боррель розповів про підсумки свого першого офіційного візиту до України і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Серед іншого він розкритикував уповільнення реформ в Україні, давши зрозуміти, що від їх проведення і посилення боротьби з корупцією залежить подальша підтримка Євросоюзу.
Серед іншого, прозвучала фраза: “Має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна”.
Станом на 25 вересня фраза про те, що “ЄС – нее банкомат” була присутня в статті. Сьогодні ж вона зникла.
Тепер зазначений абзац виглядає так: “Має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна”.
Відтак, зі статті прибрали слова: “Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом”.
Водночас початковий варіант зберігся в кеші Google.
- Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-кризою за певних умов. Так, Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, що стосуються посилення верховенства права”.
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