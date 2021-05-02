Про це пишуть #Букви.

Так, Кабінет Міністрів України побажав, щоб світло, любов та злагода панували в оселях громадян.

“Великдень – це свято любові та відродження, символ нашого спасіння. Це час, який дарує надію, спокій у серцях, укріпляє віру. Воскресіння Христове дає нам силу мужньо боротися з труднощами в житті і впевненість, що добро завжди сильніше за зло. Нехай Бог благословить нашу державу, дарує мир та береже кожну родину. Нехай світло, любов та злагода панують у ваших оселях. Христос Воскрес!”, – йдеться у повідомленні.

Також привітання опублікував і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Щороку Свято Воскресіння Господнього привносить у наші оселі й серця віру та надію. Віру в невідворотну перемогу світла над темрявою. Надію у щасливе та радісне майбутнє. У ці дні Великоднього Торжества щиро бажаю всім міцного здоров’я, домашнього затишку та душевної рівноваги.

Христос Воскрес!”, – сказав він у відеозверненні.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков побажав міцного здоров’я, злагоди, затишку та добра.

“Вітаю всіх із Великоднем! Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я, злагоди, затишку та добра. Нехай в душі кожного панує спокій, гармонія, віра та любов. Зі Святом Воскресіння Христового!”, – написав він у Facebook.

Українців привітала і родина Порошенків. Лідер “Європейської Солідарності”, п’ятий президент України зазначив, що ми часто не помічаємо важливого у буденних речах.

“Поки Росія не почала війну, ми не відчували ціни миру. Поки не поширилася пандемія, побажання здоров’я лунали, наче потерті слова. Навіть Великдень часто-густо зводять до яєць, «паски і ковбаски». Багато хто втрачає віру. У своїх ближніх. У майбутнє країни. В самих себе. Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших? Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки… А от зневіра – то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. І все ми зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну і в Господа Бога”, – сказав Порошенко у відеопривітанні.

Водночас депутатка Київради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко нагадала, що наша Віра разом з Надією і Любов’ю вчать нас милосердю, небайдужості, готовності відгукнутися на біду.

“І не існує такої сили, яка б змусила нас звернути зі шляху праведного. Милістю Божою все в нас буде добре. І буде мир”, – сказала вона.

Також колишній секретар Ради національної безпеки й оборони, керівник центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов нагадав, що Його любов перемогла смерть, відкривши всім нам шлях до спасіння та безсмертя.

“Справжня віра може не тільки змінити наше життя, вона може змінити світ. Вона веде до перемоги над ворогами, але головне – над власними страхом, зневірою, безпорадністю і розгубленістю. З Христом віра стає дороговказом і непереможною зброєю”, – написав він у Facebook.