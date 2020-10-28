У Слов'янську кандидатка у депутати міськради від партії "Наш край" вилаялася на дівчину через те, що вона розмовляє українською, а не "по-слов'янськи".

Про це повідомляють #Букви.

Днями громадська діячка зі Слов’янську (Донеччина) Ріта Мазанкова виклала у соцмережі відео, на якому зафільмовано, як вона попросила одного з пасажирів маршрутки вдягти маску. Це обурило як цього пасажира, так деяких інших.

Зокрема, одна з пасажирок почала лаятися на Мазанкову через те, що вона не має робити зауваження, а потім і через те, що дівчина спілкується українською мовою. Своєю чергою чоловік почав погрожувати застосуванням сили.

Згодом користувачі соцмереж ідентифікували осіб, що присутні на відео. Жінка, яка була обурена зауваженням щодо маски та українською мовою, виявилася кандидаткою у депутати Слов’янської міської ради від партії “Наш край” Валентиною Павловою.

Валентина Павлова, згідно з повідомленнями партії та її декларацією кандидата в депутати, наразі перебуває на пенсії. У минулому — вихователька у дитсадку і бухгалтер.

Сама кандидатка та партія “Наш край” наразі не коментували участь Павловою на відео та її поведінку.