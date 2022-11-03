Усіх мирних мешканців села Стельмахівки у Сватівському районі Луганської області евакуювали. Станом на зараз в населеному пункті не залишилося нічого, окрім руїн. Населений пункт постійно потерпає від російських обстрілів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він зазначив, що побував у Стельмахівці та Греківці. За його словами, сіл майже немає, адже всі будинки у населених пунктах понівечено: “Звільнену Стельмахівку покинули усі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів”, — написав він.

Втім, там вже завершено стабілізаційні заходи. Українські захисники вмовили жителів виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Як зазначив Гайдай, зимувати там буде вкрай важко і небезпечно.

У повідомленні зауважується, що зараз село – порожнє. Принаймні, як сказав голова ОВА, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах також ведеться робота з евакуації та підвозу гуманітарки.