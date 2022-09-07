Про це повідомили на сайті глави держави.

Петицію зареєстрували 8 червня. Ініціативу під назвою “Заборона надання громадянства поплічнику Путіна Невзорову О.Г.” заснувала Євгенія Володимирівна Шевченко.

Вона вважає, що його висловлювання проти війни – не привід “розкидатись нашим громадянством”.

“За таким принципом ми можемо французів і німців нагородити українським громадянством! І ще пів світу… Але таким кроком ми вщент втоптуємо в побиту ракетами і бомбами нашу землю життя і заслуги наших воїнів, українських, і тих воїнів, котрі приїхали нас рятувати за покликом свого серця, і вони не мають цього громадянства”, — зазначала авторка.

Тепер президент має розглянути петицію. Володимир Зеленський на початку червня підписав указ про надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині. Голова держави вважав, що це – можливість розхитати російську владу.