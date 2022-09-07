Про це повідомили на сайті глави держави.

Петицію зареєстрували 8 червня. Ініціативу під назвою “Заборона надання громадянства поплічнику Путіна Невзорову О.Г.” заснувала Євгенія Володимирівна Шевченко.

Вона вважає, що його висловлювання проти війни – не привід “розкидатись нашим громадянством”.

“За таким принципом ми можемо французів і німців нагородити українським громадянством! І ще пів світу… Але таким кроком ми вщент втоптуємо в побиту ракетами і бомбами нашу землю життя і заслуги наших воїнів, українських, і тих воїнів, котрі приїхали нас рятувати за покликом свого серця, і вони не мають цього громадянства”, — зазначала авторка.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Тепер президент має розглянути петицію. Володимир Зеленський на початку червня підписав указ про надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині. Голова держави вважав, що це – можливість розхитати російську владу.