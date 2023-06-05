Джерело: Юрій Гудименко/Facebook
У книзі зібрано нариси Гудименка з 2014 по 2023 роки: про його журналістське, громадське, військове життя. Він зауважив, що в одній книзі зібрано найкращі тексти з 2014 року, всі (окрім двох звернень до росіян) перекладені українською.
Раніше військовий розповідав, що у тексті немає сюжету, персонажів, котрі затримуються надовго, натомість, за його словами, це – збірка текстів, промов, історичних нарисів. Роботу над нарисами Гудименко розпочав під час перебування в СІЗО, куди він потрапив за облитий пам’ятник Дзержинському в Запоріжжі. Під час повномасштабної війни на Харківському напрямку військовий ЗСУ зазнав складного поранення, нині проходить реабілітацію.
Там є смішні тексти (багато) і несмішні тексти (теж багато). Усі вони колись були опубліковані – якісь у соцмережах, якісь у ЗМІ – але навряд чи багато з вас підписані на мене з 2014 року, щоб пам‘ятати їх всі. А ці тексти на це заслуговують”, – зазначив автор.
- 27 червня у повномасштабній війні з російськими окупантами було поранено Юрія Гудименка – офіцера ЗСУ та співзасновника політичної партії “Демократична сокира”.
- Молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира”, історик і громадський активіст Юрій Гудименко у колаборації з брендом POHUY створив лінійку одягу для травмованих військових. Також він оголосив благодійний збір коштів на такі комплекти для іммобілізованих захисників, які зараз перебувають у шпиталях. Традиційно, у соцмережах – скандал.
- У грудні Юрій Гудименко створив петицію за те, щоб продукцію брендів, які досі працюють в РФ, було відмічено спеціальними позначками. Так покупець буде одразу мати всю інформацію для свідомого вибору.