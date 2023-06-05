Молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко повідомив про вихід його збірки "Історії та війни", де розповів про боротьбу за українську державність, громадську діяльність та війну.

Джерело: Юрій Гудименко/Facebook

У книзі зібрано нариси Гудименка з 2014 по 2023 роки: про його журналістське, громадське, військове життя. Він зауважив, що в одній книзі зібрано найкращі тексти з 2014 року, всі (окрім двох звернень до росіян) перекладені українською.

Раніше військовий розповідав, що у тексті немає сюжету, персонажів, котрі затримуються надовго, натомість, за його словами, це – збірка текстів, промов, історичних нарисів. Роботу над нарисами Гудименко розпочав під час перебування в СІЗО, куди він потрапив за облитий пам’ятник Дзержинському в Запоріжжі. Під час повномасштабної війни на Харківському напрямку військовий ЗСУ зазнав складного поранення, нині проходить реабілітацію.