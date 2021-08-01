Український співак Павло Зібров розкритикував телеканал "Інтер" через рекламу концерту Олега Винника. Артист обурений через те, що слова Винника перекладали на російську мову, хоча сам він говорив українською.

Про це Зібров написав у Facebook.

“Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі “Інтер”, який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але… Повернімося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом… за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30-річчям Незалежності України”, – повідомив Зібров.

Він зазначив, що генеральний продюсер телеканалу “Інтер” Ганна Безлюдна не поважає закони України, оскільки з 16 липня 2021 року реклама повинна звучати виключно українською мовою.

“І мені цікаво запитати у генерального продюсера телеканалу “Інтер” пані Безлюдної, яка мені здається просто не поважає закони України. Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, або цей концерт транслюватиметься у Воронежі чи Ростові?”- додав артист.

Крім того, Зібров звернувся до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням перевірити рекламні ролики.

“І звертаюся до Нацради з телебачення і радіомовлення України! Подивіться сьогоднішні ранкові реклами цього концерту. Ще раз хочу вам дати пораду, пані Безлюдна, – полюбіть нарешті Україну і нашу мову так, як люблю її я”, – підсумував Зібров.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про порушення мовного закону шістьма телеканалами.

За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти.

Медіахолдинг StarLightMedia, до якого входять канали ICTV, “Новий”, СТБ, М1, М2 та інші, заперечує звинувачення у порушенні мовного закону. У компанії вимагають перевірки та чекають, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь вибачиться за поширення начебто неперевіреної інформації.

Телеканал “1+1” повернув в етер серіал студії “Квартал-95” з російським озвучанням. Кілька днів тому “Свати” перейшли на українську, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацраду з питань телебачення та радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Варто зазначити, що ситуацію напередодні прокоментував медіаюрист ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ) Алі Сафаров. Він повідомив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна ввести санкції проти телеканалу “1+1” через трансляцію “Сватів” російською мовою.

У медіагрупі “1+1 media” заявили, що ухвалили рішення транслювати фільми та серіали в ефірі “мовою оригіналу”, а на українську переходити поступово.