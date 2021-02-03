Про це повідомляють #Букви.
В ефірних сітках більшості великих провайдерів та ефірного цифрового телебачення телеканали вже недоступні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ з обмеженою відповідальністю.
Зокрема, санкції запроваджено проти п’яти регіональних телеканалів, що мовлять під логотипом “112 Україна” (“Новий формат”, “Аріадна ТВ”, “ТВ Вибір”, “Партнер ТВ” та “Лідер ТВ”); телерадіокомпанії “112-ТВ”; “Новини 24 години”, що мовить під логотипом “NEWSONE”; “Нові комунікації”, що мовить під логотипом ZIK.
- Як відомо, в 2019 році колишній народний депутат України Тарас Козак (фракція “Опозиційний блок”), власник телеканалів “112 Україна” і NewsOne, став власником телеканалу ZIK. Козак є соратником голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, проте Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла довести зв’язок Віктора Медведчука з покупкою телеканалів.