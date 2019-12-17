Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії.
За даними метеостанції обсерваторії, середньодобова температура в середині грудні була +6,6 °С. Цей показник на 0,5 °С вища за минулий температурний рекорд, встановлений в 2017 році.
“Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду. … Середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
За кліматичною нормою регіону такий показник відповідає кінцю жовтня.
- Як повідомлялося раніше, в середині жовтня в столиці України був побитий температурний рекорд, який був встановлений ще в позаминулому столітті.
- Напередодні був ООН оприлюднили доповідь Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), згідно з яким поточне десятиліття на нашій планеті може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.