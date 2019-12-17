У грудні в столиці України був побитий температурний рекорд 2017 року. Середина грудня поточного року видалася на 0,5 °С теплішою.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії.

За даними метеостанції обсерваторії, середньодобова температура в середині грудні була +6,6 °С. Цей показник на 0,5 °С вища за минулий температурний рекорд, встановлений в 2017 році.

“Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду. … Середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року”, — йдеться в повідомленні.

За кліматичною нормою регіону такий показник відповідає кінцю жовтня.