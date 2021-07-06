Про це повідомляється в Instagram збірної.
24-річний півзахисник профінансував приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями.
До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.
- Як відомо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції. Так, 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла команду Швеції із рахунком 2:1.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.
- 29 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.