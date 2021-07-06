Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга.

Про це повідомляється в Instagram збірної.

24-річний півзахисник профінансував приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями.

До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.