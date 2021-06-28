В ніч на 28 червня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого був народний депутат від "Слуги народу" Ігорь Васильковський.

Про це пише одеське видання “Думская” з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Поліціянти запідозрили нардепа в управлінні транспортним засобом в стані сп’яніння – у нього була порушена координація, а зіниці не реагували на світло.

При цьому від медичного огляду “слуга” відмовився.

На нардепа склали адміністративні матеріали за ст.130 КУпАП, які будуть передані до суду. Також поліцією вилучено водійське посвідчення з видачею тимчасового талона до рішення суду.

На позачергових виборах 21 липня 2019 року Ігор Васильковський пройшов до Ради по одномандатному виборчому округу №139 з центром в Роздільній.