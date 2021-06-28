Про це пише одеське видання “Думская” з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Поліціянти запідозрили нардепа в управлінні транспортним засобом в стані сп’яніння – у нього була порушена координація, а зіниці не реагували на світло.
При цьому від медичного огляду “слуга” відмовився.
На нардепа склали адміністративні матеріали за ст.130 КУпАП, які будуть передані до суду. Також поліцією вилучено водійське посвідчення з видачею тимчасового талона до рішення суду.
На позачергових виборах 21 липня 2019 року Ігор Васильковський пройшов до Ради по одномандатному виборчому округу №139 з центром в Роздільній.
- Раніше повідомлялося, що харківський бізнесмен Дмитро Ніконов, який також є помічником народного депутата від “Слуги народу” Олександра Куницького, застосував травматичний пістолет під час конфлікту за паркувальне місце.