У Великій Британії призупинили зйомки бойовика "Місія нездійсненна 7" із Томом Крузом у головній ролі після того, як серед членів знімальної групи було виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє британське агентство ВВС із посиланням на кіностудію Paramount Pictures.

Зйомки стрічки були призупинені щонайменше на два тижні: їх планують поновити 14 червня.

Знімальна група картини відправлена на карантин.

“Ми тимчасово призупинили виробництво стрічки “Місія нездійсненна 7″ до 14 червня через виявлення позитивних результатів тесту на коронавірус під час планового тестування. Ми дотримуємося всіх протоколів безпеки та продовжуємо спостерігати за ситуацією”, – зазначається у заяві Paramount.

Наразі точно не відомо, у скількох людей зі знімальної групи діагностували коронавірус.

Так, видання The Hollywood Reporter із посиланням на поінформоване джерело повідомляє про щонайменше одного інфікованого.

Водночас британський таблоїд The Sun стверджує, що коронавірус виявили у як мінімум 14 з 60 учасників зйомок. І багато з них – найближчі помічники голлівудського актора Тома Круза, котрий виконує головну роль у картині.

Зокрема, позитивні тести здали чотири танцівниці, які брали участь у зйомках сцени в нічному клубі за участю Круза.

Відтак уся знімальна група у складі 60 осіб, а також сам Круз вимушені були самоізолюватися на два тижні.

Варто зазначити, що в грудні минулого року The Sun опублікував аудіозапис, на якому Круз кричав на членів знімальної групи фільму “Місія: нездійсненна 7” за недотримання антикоронавірусних правил.

Актор розлютився на учасників зйомок, які перебували на знімальному майданчику, не дотримуючись дистанції.

Вихід стрічки “Місія: нездійсненна 7” неодноразово переносили через пандемію. За останніми даними, картина повинна вийти на екрани в травні 2022 року.