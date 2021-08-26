Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радниця міністра енергетики, ексзаступниця голови МЗС України Олена Зеркаль.
Як відомо, Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) прийняв рішення, що “Північний потік-2” повинен відповідати правилам Євросоюзу (а саме Третього енергетичного пакету). Тим самим суд відхилив скаргу Nord Stream 2 AG – компанії-оператора газопроводу (яка є дочірньою компанією російського “Газпрому”).
За словами Олени Зеркаль, на практиці це означатиме наступне:
1. Доставка і транспортування газу російською трубою повинні бути розділені (тобто має відбутися анбандлінг, коли транспортуванням газу не повинна займатися компанія, яка його видобуває і продає). Як зазначила Зеркаль, це свідчить про те, “що вільна конкуренція та недопущення зловживання доступом до ринку не є пустими словами для ЄС і вони готові відстоювати чесні і справедливі правила гри”.
2. Компанія-оператор газопроводу повинна бути незалежною від російського газового монополіста “Газпром”.
3. 50% пропускної потужності газопроводу мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі тільки після схвалення Європейською комісією.
“Винятків не буде: двері зачиняються. “Північний потік-2” не буде звільнено від вимог газової директиви ЄС… “Газпрому” доведеться ділитися. Мало того, що компанія-оператор має бути незалежною від нього, так ще й 50% газу в трубі має постачатися третіми сторонами. Так, це не зупинить будівництво проєкту, але, м’яко кажучи, уже зіпсувало плани Кремля. Ну і пам’ятаємо, ми теж активно працюємо, щоб закрити ці “двері необмежених можливостей” “Газпрому” назавжди”, – наголосила Зеркаль.
Варто зауважити, що Третій енергопакет Євросоюзу – це пакет директив та постанов щодо енергетичного та газового ринку ЄС. Його було ухвалено Європарламентом у 2009 році. Мета енергопакету полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку Євросоюзу та в посиленні прав споживачів.
Третій енергопакет, зокрема, вимагає, аби оператори транспортної мережі були відокремлені (тобто один оператор не може контролювати видобуток, продаж і транспортування газу). Це є запобіжником проти монопольних зловживань та маніпуляцій.
У зв’язку із рішенням суду Дюссельдорфа в НАК “Нафтогаз України” нагадали, що спочатку росіяни “програли битву в Європарламенті”, коли той ухвалив спеціальний закон, яким поширив Третій енергетичний пакет на “Північний потік-2”. Згодом “Газпром” намагався через суди добитися, щоб законодавство ЄС не розповсюджувалося на газопровід, проте безуспішно (росіяни програли спочатку суд першої інстанції, а тепер – і суд другої інстанції).
У “Нафтогазі” наголосили, що рішення німецького суду суттєво зміцнює позиції України.
“За “Газпромом” стоїть Путін. І він хоче використовувати газ як геополітичну зброю, вирішувати – кому газ давати, кому ні, за якою ціною, коли припиняти постачання газу в певну країну, якщо вона якось “не так” себе поводить. Поширення ж європейського законодавства – це, фактично, обмеження монополії, обмеження неконкурентних дій та використання газу як геополітичної зброї”, – наголосив голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко.
У Міністерстві енергетики України, своєю чергою, зауважили, що “на цьому етапі Росія вичерпала можливості для судового оскарження застосування до “Північного потоку-2″ законодавства ЄС”.
“Наступний важливий етап – рішення німецького регулятора щодо сертифікації оператора NS-2. Третій енергопакет має бути застосовано для “Північного потоку-2″ у повному обсязі”, – пояснили в міністерстві.
“Північний потік-2”
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.
- Президент США Джо Байден заявляв, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України..
- У липні США та Німеччина домовились щодо ризиків, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією газопроводу “Північний потік – 2”. Німеччина пообіцяла, що вимагатиме санкцій проти Росії, якщо та порушить домовленості та використовуватиме газ, як засіб впливу проти європейських країн.
- Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи.
- Європарламентарі з Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Словаччини, Румунії, Данії та Болгарії виступили зі спільною заявою щодо американсько-німецької угоду стосовно російського газопроводу “Північний потік-2”.
- На початку серпня в Держдепартаменті США призначили відповідального за мінімізацію негативних ризиків через запуск “Північного потоку-2”. Цим займатиметься ексдипломат Еймос Хохстейн, який став першим радником з енергетичної безпеки США. Згодом уряд Німеччини призначив спеціального уповноваженого із питань транзиту газу через територію України (ним став Георг Вальдерзее).
- 23 серпня на полях саміту “Кримська платформа” відбулася зустріч міністрів енергетики України Германа Галущенка, Німеччини Петера Альтмаєра та США Дженніфер Гренгольм. Сторони обговорили загрози в реалізації проєкту “Північний потік-2”.