Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радниця міністра енергетики, ексзаступниця голови МЗС України Олена Зеркаль.

Як відомо, Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) прийняв рішення, що “Північний потік-2” повинен відповідати правилам Євросоюзу (а саме Третього енергетичного пакету). Тим самим суд відхилив скаргу Nord Stream 2 AG – компанії-оператора газопроводу (яка є дочірньою компанією російського “Газпрому”).

За словами Олени Зеркаль, на практиці це означатиме наступне:

1. Доставка і транспортування газу російською трубою повинні бути розділені (тобто має відбутися анбандлінг, коли транспортуванням газу не повинна займатися компанія, яка його видобуває і продає). Як зазначила Зеркаль, це свідчить про те, “що вільна конкуренція та недопущення зловживання доступом до ринку не є пустими словами для ЄС і вони готові відстоювати чесні і справедливі правила гри”.

2. Компанія-оператор газопроводу повинна бути незалежною від російського газового монополіста “Газпром”.

3. 50% пропускної потужності газопроводу мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі тільки після схвалення Європейською комісією.

“Винятків не буде: двері зачиняються. “Північний потік-2” не буде звільнено від вимог газової директиви ЄС… “Газпрому” доведеться ділитися. Мало того, що компанія-оператор має бути незалежною від нього, так ще й 50% газу в трубі має постачатися третіми сторонами. Так, це не зупинить будівництво проєкту, але, м’яко кажучи, уже зіпсувало плани Кремля. Ну і пам’ятаємо, ми теж активно працюємо, щоб закрити ці “двері необмежених можливостей” “Газпрому” назавжди”, – наголосила Зеркаль.

Варто зауважити, що Третій енергопакет Євросоюзу – це пакет директив та постанов щодо енергетичного та газового ринку ЄС. Його було ухвалено Європарламентом у 2009 році. Мета енергопакету полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку Євросоюзу та в посиленні прав споживачів.

Третій енергопакет, зокрема, вимагає, аби оператори транспортної мережі були відокремлені (тобто один оператор не може контролювати видобуток, продаж і транспортування газу). Це є запобіжником проти монопольних зловживань та маніпуляцій.

У зв’язку із рішенням суду Дюссельдорфа в НАК “Нафтогаз України” нагадали, що спочатку росіяни “програли битву в Європарламенті”, коли той ухвалив спеціальний закон, яким поширив Третій енергетичний пакет на “Північний потік-2”. Згодом “Газпром” намагався через суди добитися, щоб законодавство ЄС не розповсюджувалося на газопровід, проте безуспішно (росіяни програли спочатку суд першої інстанції, а тепер – і суд другої інстанції).

У “Нафтогазі” наголосили, що рішення німецького суду суттєво зміцнює позиції України.

“За “Газпромом” стоїть Путін. І він хоче використовувати газ як геополітичну зброю, вирішувати – кому газ давати, кому ні, за якою ціною, коли припиняти постачання газу в певну країну, якщо вона якось “не так” себе поводить. Поширення ж європейського законодавства – це, фактично, обмеження монополії, обмеження неконкурентних дій та використання газу як геополітичної зброї”, – наголосив голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

У Міністерстві енергетики України, своєю чергою, зауважили, що “на цьому етапі Росія вичерпала можливості для судового оскарження застосування до “Північного потоку-2″ законодавства ЄС”.

“Наступний важливий етап – рішення німецького регулятора щодо сертифікації оператора NS-2. Третій енергопакет має бути застосовано для “Північного потоку-2″ у повному обсязі”, – пояснили в міністерстві.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.