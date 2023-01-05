Про це повідомляє CNN.
Він дізнався про це у прев’ю шоу PBS Finding Your Roots, де ведучий та історик Генрі Луїс Гейтс-молодший повідомив йому, що Покахонтас — його прабабуся у 12-му поколінні, а один з перших американських поселенців Джон Рольф — прадідусь.
“Це просто змушує вас усвідомити, якою маленькою…частинкою всієї людської історії ви є”, — сказав Нортон дізнавшись новину про своїх родичів.
Покахонтас називали індіанську принцесу Матоаку, батько якою був вождем племені поухатанів на території сучасної Віргінії. Згодом, одружившись з поселенцем Джоном Рольфом, шлюб став гарантом мирного співіснування між індіанцями та колоністами.
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