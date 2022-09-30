Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів".

Про це повідомляє CNN.

Глава Української держави Володимир Зеленський поспілкувався з Марком Геміллом за допомогою відеозв’язку напередодні, 29 вересня.

Зеленський подякував американському актору за підтримку України.

“Марк, ти став першим послом, який допоміг Україні зібрати кошти на підтримку її захисників. Для українців це дуже багато значить. Як у “Зоряних війнах”, добро переможе зло, а світло переможе темряву. З тобою в команді немає іншого шляху”, – наголосив український президент.

У відповідь Гемміл наголосив, що “у цій довгій і нерівній боротьбі Україна потребує постійної додаткової підтримки”.

“Ось чому я отримав честь, коли президент Зеленський попросив мене стати послом “Армії дронів””, – сказав актор.

ДОВІДКА: Проєкт “Армія дронів” — це програма фандрайзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку. Вона закуповує, ремонтує та замінює безпілотники, а також навчає їх пілотів.