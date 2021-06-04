Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Том Фелтон відверто розповів, чи пов’язують його романтичні стосунки із колегою по зйомках Еммою Вотсон.

Про це актор поінформував в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.

Як відомо, у “Гаррі Поттері” Фелтон виконував роль Драко Малфоя, а Вотсон – Герміони Грейнджер.

У Мережі періодично виникали чути, що між акторами нібито романтичні стосунки. Вотсон навіть публікувала в Instagram спільні фото, тільки підігріваючи чутки.

І ось Фелтон розставив “крапки над і” та прокоментував чутки про роман із Вотсон.

В інтерв’ю актор зазначив, що вважає Вотсон “фантастичною”.

“Ну, щось між нами є, якщо це має якийсь сенс. Ми були дуже близькі протягом тривалого часу. Я її обожнюю. Я думаю, що вона фантастична. Сподіваюся, вона відповість на комплімент”, – зазначив Фелтон.

Однак, попри захоплення Еммою, актор заявив, що романтичних стосунків між ними немає.

“Що стосується романтичної сторони, то я думаю, що так швидше можна навіть сказати про Слизерин та Ґрифіндор (два конкуруючі факультети в школі Гоґвортс у “Гаррі Поттері”, – ред.), ніж про Тома та Емму. Я дуже високої думки про неї. Вважаю, що для неї було неймовірно захоплююче бути частиною того, чим ми всі були, враховуючи, що вона не лише була єдиною дівчинкою на знімальному майданчику, але ще і наймолодшою з нас. Мені здається, вона чинить фантастичний вплив на світ”, – розповів Фелтон.

Актор додав, що підтримує зв’язок з багатьма своїми колегами по фільму, зокрема й з Вотсон.

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