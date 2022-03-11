Зірка серіалу "Гра Престолів" Емілія Кларк (відома за роллю Дейнеріс) підтримала Україну у її боротьбі з окупаційним режимом Кремля та закликала приєднатися до благодійних проєктів, створених для підтримки нашої держави.

Відповідний допис акторка розмістила на сторінці в Instagram.

Емілія Кларк написала, що пишається тим, що підтримує Україну та похвалилася футболками з українською символікою, які, за словами зірки, має честь отримати. Зірка “Гри Престолів” поділилася своїм болем, який відчуває у зв’язку з війною в Україні.

“Моє серце розривається разом із багатьма іншими через тривалі страждання, біль і розбиті серця, які мільйони переживають в Україні. Оскільки новини приходять щодня, це може здатися приголомшливим, не знаючи, як хтось може змінити цю шокуючу реальність, але ось кілька способів показати свою підтримку та надіслати трохи любові…”, – написала вона.

Акторка поділилася кількома способами долучитися до допомоги Україні чи біженцям – задонатити кошти для кількох благодійних проєктів підтримки України.